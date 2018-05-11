Решение по телеправам РФПЛ будет принято на общем собрании клубов лиги

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Решение по новому контракту по телеправам на матчи чемпионата России по футболу будет принято 25 мая на общем собрании клубов РФПЛ, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

На данный момент у РФПЛ действующий контракт с "Матч ТВ", который истекает после сезона-2017/18.

"Сегодня мы рассматривали вопрос о реализации медийных прав РФПЛ. Мы рассматриваем предложение, которое поступило ранее. Принято решение продолжить консультации. 25 числа (мая) на общем собрании будет принято решение. На телеправа существует два претендента. Мы очень дорожим отношениями со старым нашим партнером. Предложение от "Матч ТВ" выглядит убедительным, но есть нюансы, которые клубы попросили доработать. Мы их доработаем, и 25-го вынесем на общее собрание (клубов РФПЛ)", - сказал Прядкин журналистам.