Россия не признала решение Гааги о «компенсациях за Крым»?

Россия не признала решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге (ППТС) о взыскании с России компенсации в пользу украинских компаний, обвинявших Россию в экспроприации их активов присоединения полуострова к России. Об этом РБК сообщили в Минюсте РФ.

«Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска», — сообщили в пресс-службе ведомства.

9 мая пресс-служба ППТС объявила, что арбитраж принял первое решение по иску ряда украинских компаний, утративших свои активы в Крыму.

«Состав арбитража вынес единогласное решение (Award on the Merits), касающееся вопросов ответственности и убытков», — говорится в документе.

В соответствии с правилами конфиденциальности суть решения не раскрывается, но некоторые источники утверждают, что арбитраж присудил украинским компаниям компенсацию на общую сумму 159 млн долларов.

В Минюсте РБК назвали другую цифру — 140 млн долларов без учета присужденных процентов. Украинские издания сообщают о 130 млн долларов оценочных убытков и примерно 20 млн долларов компенсации расходов истцов на юристов и издержки в судебном процессе.

Близкие к истцам источники в апреле сообщали РБК, что общая сумма требований составляет 231 млн долларов. Видимо, арбитры удовлетворили их лишь частично.

Россия не участвовала в процессе, мотивировав свой отказ тем, двустороннее российско-украинское инвестиционное соглашение от 1998 года «не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора». Об этом она уже уведомляла арбитраж в 2015 году. Кроме того, Россия «не признает юрисдикцию международного арбитража при Постоянном третейском суде по рассмотрению спора».