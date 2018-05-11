Российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг

Прыгунья в высоту Елена Слесаренко и бегуньи Екатерина Волкова, Агафонова и Елизавета Гречишникова дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил, сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики на своем сайте. Повторная проверка старых проб 2008-2009 годов показала, что в крови спортсменок был туринабол.

Как пояснил ТАСС глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, это дела давно минувших лет, но медали будут сданы, результаты аннулированы.

Дисквалификация Елены Слесаренко на 4 года начинается с 4 октября 2016 года. Аннулированию подлежат результаты, показанные спортсменкой в период с 23 августа 2008 года по 22 августа 2012 года.

В ноябре 2016 года Международный олимпийский комитет сообщил, что аннулировал четвертое место, занятое Еленой Слесаренко на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Спортсменка обжаловала решение в Спортивный арбитражный суд, по решению которого и была дисквалифицирована.

Слесаренко является олимпийской чемпионкой 2004 года в Афинах, дважды была золотым и серебряным призером чемпионатов мира. В 2014 году она завершила спортивную карьеру.

Екатерина Волкова, Ксения Агафонова и Елизавета Гречишников решением Спортивного арбитражного суда дисквалифицированы на 2 года каждая. Все показанные Волкова в период с 17 августа 2008 года по 16 августа 2010 года результаты аннулированы. Спортивные результаты Агафоновой аннулированы за период с 15 августа 2009 года по 14 августа 2011 года.