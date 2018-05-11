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Российские предприятия оценили последствия новых санкций США


Добавлено: 11 май 2018 в 12:00, Категория: Новости на сегодня
Российские предприятия оценили последствия новых санкций США

Под новые санкции США, введенные Госдепом 9 мая, подпадают 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, тульское Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова, учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине, Главное разведывательное управление Генштаба, подразделение 18-го ЦНИИ Министерства обороны в Курске, а также научно-производственный концерн БАРЛ. РБК попытался оценить, насколько сильно санкционные меры затруднят работу предприятий.

Представитель «Ростеха» заявил, что госкорпорация не ожидает ухудшения ее положения из-за новых ограничений, но признал, что санкции, «безусловно, затрудняют работу». Предприятия «Ростеха» уже не первый год находятся под санкциями, и успешно адаптируются к новым условиям.

«Единственный видимый мотив [санкций] — недобросовестное противодействие нам на внешних рынках и месть за наши успехи», — сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха».

Для коммерческой компании АО «НПК «БАРЛ», разрабатывающей спутниковые системы навигации, введение санкций оказалось неожиданным. Ее партнерами являются корпорация Maxar Technologies со штаб-квартирой в Калифорнии, европейская Airbus Defence and Space, франко-итальянская Thales Alenia Space, канадская UrtheCast, китайскую Twenty First Century Aerospace Technology и южно-корейская Satrec Initiative. БАРЛ никогда не занимался разработкой или поставкой ядерного и химического оружия.

«Никакая деятельность в интересах военных ведомств зарубежных государств АО "НПК "БАРЛ" не осуществляется. Заключенные контракты с зарубежными партнерами не имеют отношения к разработке вооружения военной техники. Объективные причины введения санкций отсутствуют. Мотивы принятия документа неизвестны», — заявили РБК в пресс-службе компании.

Возможно, Госдеп США среагировал на контракт с иранской компанией «Бониян Данеш Шарг», занимающейся разработкой и созданием спутника дистанционного зондирования Земли.

С подготовкой сирийских и иранских специалистов в области ПВО связали источники издания запретительные меры Госдепа США в 183-м гвардейском зенитном ракетном полку.

МИД России счел новые санкции «банальным желанием посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирии 14 апреля». По данным ведомства, несколько десятков ракеты, выпущенных США и коалицией по стране были сбиты средствами ПВО, использовавшими комплексы советского производства.

«Судя по тому, что в списке оказались зенитный ракетный полк, учебный центр, где готовили специалистов из Сирии и Ирана, а также научно-производственная корпорация, которая занимается системами оптико-электронной разведки для космических средств и 18-й ЦНИИ, который тоже относится к этому профилю, оценивался вклад этих структур в отражении налета крылатых ракет в апреле», — заявил РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.


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Добавлено: 11 май 2018 в 12:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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