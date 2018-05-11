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«Русал» сообщил о росте выручки в первом квартале года


Добавлено: 11 май 2018 в 06:40, Категория: Новости на сегодня
«Русал» сообщил о росте выручки в первом квартале года

Выручка ОК «Русал» в первом квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 на 19,5 процента. Об этом говорится в сообщении компании.

С января по март выручка компании составила 2,744 миллиарда долларов. Увеличение выручки связано с динамикой цен на алюминий, стоимость тонны которого выросла на 16,75 процентов - до 2,159 тысячи долларов.

Аналитический показатель EBITDA за первые три месяца текущего года возрос на 20,4 процента, до 572 миллионов долларов.

ОК «Русал» является лидером мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около семи процентов  мирового производства алюминия и глинозема. США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, которые коснулись «Русала».


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Добавлено: 11 май 2018 в 06:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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