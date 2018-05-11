Санкции против России ударили по центру Вашингтона как не ожидал никто

Санкции против России, которые были введены Вашингтоном в начале апреля, сказались на работе канализации в центре Вашингтона, пишет западное издание.

По данным Huffington Post, историческое здание в центре Вашингтона долгое время испытывало трудности с работой канализационных насосов. Их требовалось заменить, однако компания, которая занималась поставками оборудования попала под антироссийские санкции, в связи с чем не могла оказать услуги. В результате сотрудникам этого здания долгое время пришлось пользоваться биотуалетом, расположенным рядом со зданием, на улице.

Проблему удалось решить только через месяц после подачи заявки на поставку новых насосов, когда компания вышла из под действия санкций США.