Есть ли хоть один человек, который четко, вразумительно и аргументированно мне объяснит, почему ругаться матом - это плохо? Неужели, если девушка хабалка, то всё остальное хорошее сразу аннулируется? По-моему мнению каждый живёт и выражается так, как считает нужным, и речь далеко не самое главное и важное в Семейной жизни. И что для вас «не уважение?» тоже наверное хабальство. Бред сивой кобылы и примитивность. Про нации и кавказ даже слушать не хочу и не буду, я - русский человек. Мой мужчина хоть и армянин, но обрусевший. И не живёт «по понятиям». Жду.
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Новости » Шоу-бизнес » Саша Черно не понимает, почему ругаться матом - это плохо
Саша Черно не понимает, почему ругаться матом - это плохо
Добавлено: 11 май 2018 в 08:01, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 11 май 2018 в 08:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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