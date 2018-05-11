Саша Черно не понимает, почему ругаться матом - это плохо

Есть ли хоть один человек, который четко, вразумительно и аргументированно мне объяснит, почему ругаться матом - это плохо? Неужели, если девушка хабалка, то всё остальное хорошее сразу аннулируется? По-моему мнению каждый живёт и выражается так, как считает нужным, и речь далеко не самое главное и важное в Семейной жизни. И что для вас «не уважение?» тоже наверное хабальство. Бред сивой кобылы и примитивность. Про нации и кавказ даже слушать не хочу и не буду, я - русский человек. Мой мужчина хоть и армянин, но обрусевший. И не живёт «по понятиям». Жду.