Сборная РФ проиграла чехам на чемпионате мира по хоккею

В матче Россия – Чехия на чемпионате мира по хоккею счет открыли россияне: Никита Нестеров в начале второй минуты матча отправил шайбу в ворота соперника.

После этого чехи некоторое время активно шли в наступление, так что на 15-й минуте игры Давиду Крейчи удалось пробить оборону сборной РФ и сравнять счет до 1:1. «Сухая» серия россиян, которые до этого выиграли три матча подряд, не пропустив ни одного гола в свои ворота, прервалась.

К концу первого периода Дмитрий Яшкин укрепил преимущество чехов в счете, доведя счет до 2:1. В начале второго периода счет сравнял Михаил Григоренко – 2:2.

#CZEvsRUS Grigorenko ties it up for @russiahockey! #IIHFWorlds pic.twitter.com/5tcVHhEBco

— IIHF (@IIHFHockey) 10 мая 2018 г.

Но к середине Давид Пастрняк вновь вывел чешскую сборную вперед – 3:2. Ценой многочисленных комбинаций и резких атак на ворота соперника россияне, тем не менее, сумели опять выйти на равные позиции – 3:3 благодаря Александру Барабанову. С этим счетом команды ушли на перерыв после второго периода.

В третьем периоде счет не изменился, и дело дошло до овертайма, в котором чехи сумели забросить России четвертую шайбу, на чем игра завершилась.