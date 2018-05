Селена Гомес рассказала об отношениях с Джастином Бибером в новой песне

Селена Гомес

В начале марта 25-летняя Селена Гомес и 24-летний Джастин Бибер решили взять паузу в отношениях, но с тех пор так и не воссоединились. Инсайдеры утверждали, что певицу беспокоило пристальное внимание СМИ к ее роману, поэтому она захотела на время "уйти в подполье" и разобраться в собственных стремлениях. Однако новая песня Селены наталкивает на мысль, что Гомес устала молчать о своих чувствах.

Новая композиция под названием Back to you стала саундтреком к сериалу "13 причин почему" (13 Reasons Why), одним из продюсеров которого была Селена.

В твоих силах разбить мое сердце, но оно заживает и бьется для тебя, – поет Гомес.

Селена Гомес

По словам инсайдера, Селена пока не готова возобновлять отношения с Джастином.

У нее было достаточно времени для рефлексии. Сейчас она проводит время с друзьями и отдыхает, – рассказал другой источник из окружения певицы.

Джастин Бибер