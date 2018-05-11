Силовики РФ опасаются «гибридного наступления» боевиков «ИГИЛ»

Спецслужбы РФ опасаются «нашествия террористов» с южных рубежей государства.

Источники в российских силовых структурах, со ссылкой на данные из закрытых каналов связи с Минобороны Китая, Пакистана и Афганистана, сообщают, что операция по подготовке масштабного гибридного наступления на Россию через Таджикистан и Узбекистан находится в завершающей фазе.

Нарастающую мощь «Исламского государства» и увеличение сторонников структуры в среде граждан РФ и постсоветских республик российские спецслужбы отметили как важную угрозу. По их данным, готовится масштабная переброска таких боевиков «на север» — в Таджикистан и Туркменистан из Сирии, Ирака, Афганистана.

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