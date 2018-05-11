СК РФ завел уголовное дело на гражданскую супругу полковника Захарченко

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «фальсификация доказательств» против гражданской супруги полковника Захарченко Анастасии Пестриковой, сообщает представитель Минфина РФ.

Об этом стало известно в ходе судебного заседания, на котором рассматривался иск Пестриковой о взыскании трех миллионов рублей за незаконное уголовное преследование. Ранее следком заподозрил ее в хищении, позже, снял обвинения. Теперь представитель Минфина попросил инициировать новое уголовное дело в отношении Пестриковой.

Адвокат гражданской супруги Захарченко от комментариев отказалась: она узнала о новом уголовном деле только на судебном заседании.

В сентябре 2017 года Пестрикову арестовали в аэропорту Самары при попытке покинуть страну. Ее задержали по делу о мошенничестве. Следственный комитет заподозрил Пестрикову в попытке хищения 16 миллионов долларов у свое подруги Лилии Горшковой.