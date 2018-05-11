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СКР передал WADA доказательства «лжи» Родченкова о подмене допинг-проб


Добавлено: 11 май 2018 в 10:59, Категория: Новости на сегодня
СКР передал WADA доказательства «лжи» Родченкова о подмене допинг-проб

Главное следственное управление Следственного комитета РФ собрало и передало Всемирному антидопинговому агентству (WADA) «объективные доказательства, опровергающие лживые показания» бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне осведомителя WADA Григория Родченкова о якобы имевшей место на Олимпиаде-2014 года подмене допинг-проб. Об этом говорится в сообщении СКР.

Ведомство напоминает, что Родченков заявил о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время.

В опровержение показаний Родченкова СКР направил WADA копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году ряда российских спортсменов, которых комиссия Освальда пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх на основании утверждений Родченкова.

«Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что якобы пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью происходила их замена на чистые, и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов», — подчеркивает СКР.


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Добавлено: 11 май 2018 в 10:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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