СКР передал WADA доказательства «лжи» Родченкова о подмене допинг-проб

Главное следственное управление Следственного комитета РФ собрало и передало Всемирному антидопинговому агентству (WADA) «объективные доказательства, опровергающие лживые показания» бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне осведомителя WADA Григория Родченкова о якобы имевшей место на Олимпиаде-2014 года подмене допинг-проб. Об этом говорится в сообщении СКР.

Ведомство напоминает, что Родченков заявил о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время.

В опровержение показаний Родченкова СКР направил WADA копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году ряда российских спортсменов, которых комиссия Освальда пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх на основании утверждений Родченкова.

«Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что якобы пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью происходила их замена на чистые, и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов», — подчеркивает СКР.