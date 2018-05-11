СКР вновь потребует перевести Малобродского под домашний арест

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство настаивает на переводе бывшего генерального директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого в мошенничестве, из следственного изолятора под домашний арест, сообщает ТАСС.

Напомним, Малобродский находился под арестом с лета 2017 года по делу о растрате бюджетных средств в «Гоголь-центре» режиссера Кирилла Серебренникова. Обвинение выходило в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения и переводе Малобродского под домашний арест, однако суд в удовлетворении ходатайства отказал. 10 мая Малобродскому стало плохо на заседании Басманного суда, где рассматривался вопрос о его мере пресечения. Кардиолог, наблюдавший театрального продюсера, сообщил, что у того мог произойти инфаркт.

Петренко заявила: «Учитывая нынешнее состояние здоровья обвиняемого, Следственный комитет продолжит настаивать на избрании в отношении Малобродского меры пресечения в виде домашнего ареста».

Комментируя предыдущий отказ суда в удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения, представитель СКР отметила: «Очевидно, что такая позиция надзорного ведомства не соответствует разумной практике избрания меры пресечения, при которой применяется тщательный подход, соблюдаются ограничения, связанные с состоянием здоровья следственно-арестованных, недопустимостью длительного содержания их под стражей без должных к тому оснований, учитываются конкретные обстоятельства дела и данные о личности обвиняемого».