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Скрипка пожаловался на засилье русского языка в Киеве


Добавлено: 11 май 2018 в 03:54, Категория: Новости на сегодня
Скрипка пожаловался на засилье русского языка в Киеве

В Киеве повсюду используется русский язык, украиноязычные фактически живут в языковом гетто. Об этом певец Олег Скрипка заявил в интервью каналу 112 Украина, комментируя свое прошлогоднее высказывание о гетто для тех, кто не может выучить украинский.

«Это мы, украинцы, тут находимся в гетто безусловном. Особенно в Киеве, не говоря о Востоке Украины. Я давно не нахожусь в гетто, у меня украиноязычная семья», – недоволен Скрипка.

По его словам, украиноязычные люди испытывают проблемы с общением, поиском мультфильмов на украинском языке и наймом учителей, говорящих по-украински.

Ведущая спросила у Скрипки, где он нашел русскоязычную школу, сославшись на то, что в школе ее ребенка изучают только украинский и английский.

«Я вас умоляю. Все дети по-русски говорят после урока, все учителя говорят по-русски. Потом они идут покупать игрушки, тоже на русском языке. Найти книги на украинском языке сложно», – посетовал певец.

Ранее сообщалось, что после претензий «Правого сектора» театр в Днепре перенес русскоязычный спектакль.

Фото: Азия-Плюс


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Добавлено: 11 май 2018 в 03:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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