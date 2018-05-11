СМИ «отправили» Рогозина полпредом в ЦФО

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ по вопросам ОПК Дмитрий Рогозин может быть назначен полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО), пишут «Ведомости» со ссылкой на два близких к администрации президента источника.

Алексея Гордеева, который является полпредом в ЦФО в настоящее время, глава кабмина Дмитрий Медведев предложил назначить вице-премьером, курирующим сельское хозяйство. Соответствующий опыт у Гордеева имеется, в 2000-2004 годах он занимал должность замглавы правительства по сельскому хозяйству.

Помимо смены полпреда в ЦФО источники «Ведомостей» допускают ротации в Уральском федеральном округе и Приволжском округе.

Собеседники издания полагают, что возглавляющий УрФО Игорь Холманских уйдет, поскольку «Уралвагонзавод», который он представлял, «теперь как самостоятельной сущности не существует». Глава Приволжского округа Михаил Бабич, по неподтвержденным данным, может стать замруководителя администрации президента, курирующим регионы, или сменить Юрия Борисова и получить должность замминистра обороны.