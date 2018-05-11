СМИ рассказали о готовящейся отставке Суркова

Помощник президента России Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может в ближайшее время покинуть свой пост, сообщает РБК со ссылкой на собеседников, близких к Кремлю, и источники, близкие к управлению по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует Сурков.

По словам одного собеседника издания, причиной отставки является отсутствие прогресса в решении украинского конфликта: «При нашей жизни проблемы с ДНР и ЛНР не решить, это вопрос следующих поколений».

Другой источник называет причиной грядущей отставки Суркова его конфликты с другими с другими ведомствами, которые «считали, что он вмешивается не в свои дела». Так, у команды Суркова был конфликт с 5-й службой ФСБ (служба оперативной информации и международных связей), которая отвечает за контрразведку на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, утверждает собеседник РБК.

Наконец, по третьей версии, Сурков сам готов оставить свой пост, это никак не связано с состоянием российско-украинских отношений.

Официальных подтверждений данной информации нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее напоминал, что Кремль не анонсирует кадровые решения.