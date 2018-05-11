СМИ сообщили о ликвидации ФАНО в пользу нового Миннауки

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) будет ликвидировано, его функции перейдут новому Министерству науки, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

По утверждению собеседника агентства, соответствующее решение уже принято.

Источник также подтверждает активизировавшиеся в последнее время слухи о грядущем разделении Минобрнауки на два ведомства — Министерство образования и Министерство науки.

Ранее об обсуждении такого разделения рассказывал ректор МГУ Виктор Садовничий, однако он утверждал, что решение еще не принято.