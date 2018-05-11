Смолин оценил вероятность разделения Минобрнауки на два ведомства

Тема: Новое правительство России

В случае разделения Министерства образования и науки должны работать в тесной связке между собой и Министерством промышленности и торговли, заявил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).

Ранее в пятницу РИА «Новости» сообщило, что Минобрнауки могут разделить на Министерство образования и Министерство науки.

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«На моей памяти возможность разделения Минобрнауки на отдельные министерства образования и науки обсуждается с 2007 года, но похоже, что сейчас она действительно высока, — рассказал депутат. — По неофициальной информации, на должность министра образования рассматривались кандидатуры и.о. главы Минобрнауки Ольги Васильевой и директора центра образования «Сириус» Елены Шмелёвой. Вроде бы руководство страны склоняется к тому, чтобы Министерство образования возглавила Васильева. Ещё за несколько недель до начала всех этих процессов я высказал позицию, что было бы правильно, чтобы обе Ольги Юрьевны (Васильева и Голодец — прим. ред.) остались в Правительстве».

Депутат напомнил, что согласно действующему законодательству, большая часть системы образования в России — прерогатива регионов, поэтому стоит подумать о расширении сферы ответственности Министерства образования.

«Возможности Министерства влиять на дошкольное и школьное, среднее профессиональное образование сейчас не очень велики. Само Минобрнауки в своём ведении имеет почти исключительно вузы. Если речь идёт об увеличении влиянии Министерства, то, возможно, должно произойти перераспределение ответственности за разные уровни учебных заведений в пользу новой федеральной структуры, но до сих пор тенденция была прямо противоположной», — отметил Смолин.

Парламентарий также обратил внимание на то, что объединение образования и науки под эгидой одного министерства в своё время казалось логичным. Даже как отдельные ведомства они должны работать в тесной связке между собой и Минпромторгом, уверен он.

«Чем дальше, тем больше образование является производителем научного продукта. С другой стороны, самая большая проблема современной России — не произвести научный продукт, а превратить его в технологии. Поэтому другая версия, например, Министерство науки и технологий, выглядела бы не менее обоснованной», — заключил Олег Смолин.

По Конституции, предыдущий кабмин ушёл в отставку сразу после инаугурации Владимира Путина 7 мая. Главы министерств остались на постах в качестве исполняющих обязанности. Во вторник, 8 мая, Госдума дала согласие главе государства на повторное назначение премьер-министром Дмитрия Медведева. Соответствующий указ Президента России был подписан в тот же день.

Историк и педагог, действительный государственный советник России второго класса Ольга Васильева возглавляет Министерство образования и науки с августа 2016 года. Кроме того, она заведует кафедрой государственно-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС.

Елена Шмелёва с 2015 года является главой фонда «Талант и успех», открывшего в Сочи образовательный центр «Сириус». Общественный деятель входит в Совет при Президенте России по науке и образованию и является автором двух монографий и 32 научных статей.

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