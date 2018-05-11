26 апреля состоялась презентация велосипеда для детей Doona Liki Trike в рамках тематического мероприятия «Summer time», посвященного семейному отдыху и путешествиям с детьми. Презентация прошла в инновационном шоу-руме Audi City Moscow – в уникальном пространстве, оснащенным по последнему слову техники. Благодаря новейшим технологиям шоу-рума, все достоинства нового велосипеда были представлены максимально информативно и доступно.

Собравшиеся гости, среди которых были замечены известные мамы и папы Анна Цуканова-Котт, Елена Захарова, Лаура Джугелия, Алла Довлатова, Денис Шведов, Тутта Ларсен, Ольга Ушакова, Светлана Зейналова, Татьяна Волосожар, Мансур Шангареев, обсудили подготовку к активному летнему отдыху вместе с детьми, поделились своими планами на сезон отпусков.

Анна Цуканова-КоттЕлена Швец

Одной из важных тем стали «секреты опытных путешественников» – ведь на отдыхе с детьми имеет значение каждая мелочь! Гостям были представлены современные гаджеты, которые делают семейный трип более удобным, веселым и насыщенным – в частности, компания OptimaKids представила детский велосипед нового поколения Doona Liki Trike. Бренд Doona уже хорошо знаком в России. Это инновационное автокресло-коляска, которая сконструирована с учетом всех потребностей мам и малышей.

Денис ШведовЕлена Захарова

Новый велосипед Liki Trike рассчитан на детей от 10 мес. до 3 лет, и сегодня это самый компактный складной трайк в мире! Liki Trike мгновенно (и это не преувеличение) складывается и раскладывается одним нажатием кнопки. А использовать его можно по-разному, в зависимости от возраста ребенка – от комфортной «каталки» для малыша до полноценного велосипеда для трёхлетки. Новинка от бренда Doona легко помещается в багажнике автомобиля, оставляя место для других вещей. Габариты гаджета в собранном виде составляют всего 24,2х32х59,5 см. При авиапутешествии велосипед сдается в багаж и может быть готов к использованию сразу же после снятия с ленты транспортера в аэропорту прибытия.

Лаура ДжугелияАлла Довлатова

Велосипед оборудован тентом-навесом, поэтому даже на южных курортах мамы могут всегда быть уверены в надежной защите малыша от солнца. После официальной презентации нового чудо-велосипеда, которую провел основатель компании и создатель продуктов Doona: инновационного автокресла-коляски и велосипеда Liki Trike Yoav Mazar, гости приняли участие в тематических обсуждениях с детским психологом Ларисой Сурковой, врачом-остеопатом Натальей Верясовой и педиатром Татьяной Буцкой под руководством Елены Швец, которая выступила ведущей мероприятия.

Звездные родители и авторитетные блогеры обсудили темы, особенно актуальные в преддверии летних путешествий: как влияют на нас перелеты, как адаптироваться к смене часового пояса, на что обратить внимание при сборах в дорогу, как сделать отдых максимально полезным для физического и психического состояния всех членов семьи. Гости мероприятия с удовольствием устроили импровизированную фотосессию в красочной фотозоне, стилизованной под летний оазис. Фотографии тут же отправлялись в Инстаграм и участвовали в конкурсе на оригинальный слоган или хештег для нового велосипеда. В финале мероприятия был выбран победитель.

Представители компании Doona под всеобщие аплодисменты вручили приз – путешествие в Израиль на двоих! Данный велосипед поступит в продажу в июле 2018 г. Еще больше новостей в нашем Instаgram @doona_cis