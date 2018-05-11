Создано действенное лекарство против похмелья

Ученые создали действительно действенные таблетки против похмелья. Препарат позволяет в кратчайшие сроки снять интоксикацию.

Как известно, похмелье – алкогольная интоксикация организма, приносит большой вред здоровью человека. Ученые из США приступили к разработке «таблетки от похмелья» и весьма преуспели в этом. В ходе экспериментов они сумели выделить действующее вещество и создать лекарство.

Начальная версия препарата была испытана на лабораторных мышах. Вещество, введенное в кровь «пьяным» мышам, на 45% снизило концентрацию этанола в их крови.

Как сообщает «МедикФорум», за основу и принцип действия лекарства взяты естественные биологические процессы в организме человека. Так, этанол расщепляется в печени под воздействием фермента алкогольдегидрогеназы на составляющие, в том числе ацетальдегид, который несет в себе еще большее отравляющее действие. При сильном переизбытке алкоголя в крови печень может не справиться, и тогда ацетальдегид и остатки этанола, который не под силу расщепить печени, могут стать причиной смерти.

Собственно, «коктейль» от похмелья включает в себя ферменты печени (в том числе алкогольдегидрогеназу), перерабатывающие алкоголь в крови и выводящими его из организма. Мыши остались живы и здоровы, не ощутив на себе головной боли, тошноты и прочих признаков бурной вечеринки.

Ученые пойдут дальше: впереди – дальнейшие опыты с целью выявить побочные эффекты и эффективность, и по плану эксперименты на людях. В случае успеха лекарство сможет спасти множество жизней. В США и в России до 10% случаев госпитализаций приходится на недуги, связанные с употреблением алкоголя, а то и вовсе отравление алкогольными напитками.