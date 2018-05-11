Спецслужбы предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что российские спецслужбы обезвредили террористов, которые готовили теракт на акции «Бессмертный полк» 9 мая в Москве, сообщает ТАСС.

Сыромолотов принимает участие в работе международной конференции «Обратный приток иностранных террористов-боевиков: вызовы для региона ОБСЕ и за его пределами», организованной действующим итальянским председательством в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Он рассказал: «Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции «Бессмертный полк» в Москве, для этого уже было заготовлено оружие. Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек».

Напомним, в апреле ФСБ сообщила о ликвидации «спящей ячейки» террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), прибывшей в Москву из Нового Уренгоя, однако подробности не приводились.



Ранее выступая в рамках конференции, Сыромолотов отметил, что основным каналом радикализации населения и вербовки в террористические группировки становятся различные коммуникационные технологии и интернет, с использованием которых «совершить эффективную промывку мозгов вербовщикам проще простого». Дипломат отметил: «В этих условиях считаем опасной практикуемую западными государствами абсолютизацию права на свободу самовыражения, которая играет на руку террористам и их пособникам, проникающим под этим предлогом в традиционное инфополе, формируемое СМИ».

Сыромолотов также заявил, что наказание террористам и их пособникам должно быть неотвратимым, при этом «недопустимо в противодействии террористам на первое место выдвигать задачи по их реабилитации и реинтеграции».