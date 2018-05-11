США расширили персональные санкции против Ирана

Соединенные Штаты Америки расширили персональные санкции против Ирана. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства финансов США.

Ограничения направлены на то, чтобы «подорвать обширную сеть обмена валюты в Иране и ОАЭ, которую закупала и передавала миллионы наличных иранскому КСИР для финансирования его пагубной деятельности».

В новый список внесены шесть представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и три компании, связанные с этой военной организацией. КСИР, чья функция регулируется отдельным законом, работает параллельно с вооруженными силами Ирана. В рядах Корпуса находятся около 125 тысяч личного состава, сухопутные, воздушные и морские силы.

Корпус стражей Исламской революции — военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран. Согласно статье 150 конституции страны, существует параллельно с вооруженными силами Ирана и отвечает за защиту Исламской революции и ее свершений.

«Все санкции, которые были введены до заключения сделки по иранской ядерной программе, возобновляются. Мы готовим новые санкции, которые могут быть введены уже на следующей неделе», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.