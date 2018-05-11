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Стабильность ЕС под угрозой: Меркель строго ответила Трампу


Добавлено: 11 май 2018 в 14:00, Категория: Политика
Стабильность ЕС под угрозой: Меркель строго ответила Трампу

Такие действия президента США Дональда Трампа, как выход Вашингтона из ядерной сделки по Ирану, а также перенос американского посольства в Иерусалим, могут подтолкнуть Ближний Восток к новой большой войне — европейцы очень боятся этого сценария, так как понимают, что в таком случае в ЕС хлынут потоки беженцев.
 
И так не очень прочная политическая стабильность Евросоюза вряд ли устоит под напором беженцев, поэтому Европа должна давать максимально жесткий отпор на политику США, если, конечно, Брюссель желает сохранить свою целостность.
 
Так считает Александр Камкин из Центра Германских исследований института Европы РАН, прокомментировавший жесткое заявление в адрес США, сделанное накануне немецким канцлером Ангелой Меркель.
 
Меркель, по данным федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня", заявила в ходе встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном о том, что Европейскому союзу нужно перестать согласовывать свои действия с Соединенными Штатами. Вашингтон, как отметила Меркель, не будет оказывать Европе военную поддержку в случае какой-то серьезной опасности, поэтому ЕС должен развивать свою оборону самостоятельно и прекратить считаться с мнением США.

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Добавлено: 11 май 2018 в 14:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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