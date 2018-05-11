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» » Суд штата Невада разрешил провести смертную казнь впервые за 12 лет

Суд штата Невада разрешил провести смертную казнь впервые за 12 лет


Добавлено: 11 май 2018 в 08:52, Категория: Новости на сегодня
Суд штата Невада разрешил провести смертную казнь впервые за 12 лет

Американца Скотта Доузера приговорили к высшей мере наказания в 2007 году, но адвокаты все это время пытались оспорить решение суда.

Об этом в четверг пишет Associated Press.

Суд постановил использовать для казни приговоренного новую комбинацию препаратов, которая ни разу не применялась. Защита настаивала, что та может сработать неправильно. Ее использование может привести к мукам Доузера. Более того, один из препаратов запрещено применять на территории штата даже для усыпления животных.

Сам осужденный неоднократно просил поскорее осуществить казнь. Его не волновало, какую комбинацию для этого используют.

В конце концов суд отверг жалобы адвокатов и разрешил провести казнь Доузера «согласно установленным процедурам». Это станет первая смертная казнь в Неваде с 2006 года.


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Добавлено: 11 май 2018 в 08:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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