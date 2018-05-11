Существует ли жизнь после смерти – мнение ученых

Сотрудники Калифорнийского технологического института, проведя исследования и основываясь на фундаментальных законах физики, пришли к выводу, что жизнь после смерти – это миф.

Шон Кэрролл, профессор физики и космологии, заявляет о том, что в этом случае духовная составляющая человека должна отделиться от его телесной оболочки, но это, по мнению ученых, невозможно. Кэрролл основывается на теории квантового поля, в котором находятся все виды частиц – протоны, электроны, фотоны. Он полагает, что в случае существования загробной жизни появился бы новый элемент – так называемая частица духа, но это уже фантастика, полагают исследователи.