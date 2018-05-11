Свищев: материалы прокуратуры подтверждают невиновность Крушельницкого

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости, Сергей Яременко. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что предварительные материалы прокуратуры подтверждают невиновность керлингиста Александра Крушельницкого в применении допинга.

Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на Олимпиаде в Пхенчхане стали бронзовыми призерами в дабл-миксте, однако допинг-проба спортсмена, взятая во время Игр, дала положительный результат на мельдоний, и россияне были лишены наград. ФКР создала специальную комиссию, задачей которой является расследование ситуации и сбор доказательств невиновности Крушельницкого. Позднее к расследованию подключилось Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Однократно и бессмысленно: Крушельницкий +

"Есть предварительные материалы прокуратуры, которые подтверждают нашу информацию о том, что Крушельницкий не принимал запрещенные препараты. Подтверждаются факты, что Александр ни в чем не виноват. Другой вопрос, насколько это примет суд. Пока это непонятно. Мы собираем материалы для защиты. Сегодня последний день подачи документов", - сказал Свищев по телефону.

"Не могу рассказать более подробную информацию, потому что следственные структуры засекретили ее. Даже я ознакомлен с ней достаточно поверхностно. Сейчас самое главное найти истинного виновника случившегося. На этом должна строиться защита", - отметил глава федерации.

Свищев заявил, что в том случае если злоумышленник, из-за которого мельдоний попал в организм Крушельницкого, не будет найден, керлингист понесет наказание. "Система построена так, что спортсмен в любом случае несет ответственность, если в его организм попал запрещенный препарат. Если мы не найдем злоумышленника, Александр понесет наказание. Наша задача помогать следствию, которое работает активно, и довести это дело до конца", - заявил Свищев.