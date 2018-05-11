Сыну нардепа Попова вынесли приговор

Оболонский районный суд Киева 10 мая приговорил несовершеннолетнего сына народного депутата Игоря Попова Богдана к условному сроку наказания за ограбление. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, передает Страна.

По ее словам, по делу об ограблении продуктового магазина также проходил школьник Владислав Чобан. Приговор был вынесен с учетом раскаяния и возраста обвиняемых. Потерпевшие не возражали против вынесенного решения.

«С учетом всех этих фактов суд пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком в два года», — пояснила Свинаренко.

Напомним, в ноябре прошлого года сына нардепа Попова посадили под домашний арест.

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