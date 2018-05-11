Такого нет нигде в мире: в США восхитились уникальным оружием, презентованным Владимиром Путиным

Американские СМИ восхитились новым российским ракетным комплексом.

Колумнист известного американского издания The National Interest Дейв Маджумдар дал оценку ракетному комплексу «Кинжал», который впервые был представлен общественности главой российского государства Владимиром Путиным.

В американском издании восхитились характеристиками новейшего российского вооружения, отметив, что аналогов данному высокоточному авиационному комплексу не существует нигде в мире. Ни одно государство в мире не имеет на своем вооружении подобной баллистической ракеты воздушного старта.

Российский «Кинжал» может маневрировать в полете, а также обладает непредсказуемой траекторией полета, в результате чего вооружение потенциального противника не имеет никаких шансов на перехват.

Дейв Маджумдар поддержал многих экспертов, которые считают «Кинжал» уникальным ракетным комплексом, который имеется на вооружении только у России.