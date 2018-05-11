Тимакова опровергла слухи об отставке шефа протокола Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова не подтвердила РБК сведения о предстоящей отставке шефа протокола Дмитрия Медведева Марины Ентальцевой.

Три близких к правительству источника ранее сообщили изданию, что никакого конфликта нет, у нее очень хорошие отношения с премьером, но она давно хотела сменить сферу деятельности. Чем займется Марина Ентальцева после ухода, источники издания не сообщали. Также было неизвестно, кто займет ее место. Один из собеседников издания уточнил, что ее отставка произойдет не в самое ближайшее время.

Тем не менее, Тимакова заявила: «Она продолжает работать на своем месте».

Ентальцева работала шефом протокола Медведева десять лет. Ее пригласил на работу в Кремль Владимир Путин, чьим помощником Ентальцева была с 1991 года в Санкт-Петербурге.

Протокол первых лиц обеспечивает их работу и готовит мероприятия с их участием. Руководители протокола президента и премьер-министра обычно сопровождают их на всех мероприятиях и в поездках.