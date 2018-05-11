"Торонто" уволил Кейси, признанного тренером года в НБА по версии коллег

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный тренер "Торонто Рэпторс" Дуэйн Кейси отправлен в отставку после семи лет работы в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ESPN.

Кейси в нынешнем сезоне привел "Торонто" к 59 победам в 82 матчах регулярного чемпионата, что стало рекордом клуба, но в плей-офф "Рэпторс" второй год подряд во втором раунде проиграли "Кливленд Кавальерс" со счетом 0-4. Контракт 61-летнего тренера с клубом был рассчитан еще на один сезон.

Ранее в мае Кейси был признан лучшим тренером года по версии Ассоциации тренеров НБА (NBCA).

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники в лиге, руководство "Рэпторс" в ближайшее время собирается рассмотреть кандидатуру Майка Буденхольцера, который последние пять лет работал в "Атланте Хокс", но покинул клуб в апреле, а в мае встречался с представителями "Милуоки Бакс".