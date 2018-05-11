Трамп ожидает «что-то хорошее» от встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп ожидает, что на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном «произойдёт что-то очень хорошее», передает CNN.

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«Я встречусь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мир и процветание для всего мира в будущем», — сказал он. Трамп также отметил, что у него «хорошие отношения» с северокорейским лидером.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проведёт встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. До этого в СМИ появились данные, что первая в истории встреча лидеров США и КНДР может состояться в Монголии либо в демилитаризованной зоне на границе двух корейских государств.

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