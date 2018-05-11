Трамп поблагодарил Сингапур за организацию встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.

Как указывается на сайте пула корреспондентов Белого дома, глава США выразил благодарность сингапурскому премьеру за готовность провести на территории своей страны встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Лидеры стран также обменялись мнениями по вопросу региональной безопасности и обговорили развитие двусторонних отношений.

В четверг стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре 12 июня.