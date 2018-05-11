Трамп предрек «большой успех» предстоящей встрече с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его предстоящая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном будет иметь «большой успех».

Об этом он сказал журналистам в четверг, отвечая на вопрос о том, чего ожидает от предстоящего двустороннего саммита.

«Я так думаю. Я думаю, что это будет большой успех», - заявил Дональд Трамп, в частности.

Напомним: ранее Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР пройдет в Сингапуре 12 июня. При этом президент США отметил, что и он сам и Ким Чен Ын постараются, чтобы их встреча стала «особенным моментом для мира во всем мире».

В свою очередь Ким Чен Ын, комментируя предстоящую встречу с американским президентом, выразил надежду на то, что за ней последуют положительные перемены в регионе.