Трамп: США не платили КНДР за освобождение трех американцев

США не платили КНДР за освобождение трех американцев. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его мнению, им Чен Ын сделал отличную услугу себе и Северной Корее. Трамп отметил, что заложники были освобождены с достоинством и США не пришлось платить за них.

Американский лидер заявил, что будет достигнута «великая сделка для мира» с участием Японии, Китая и Южной Кореи.

Трамп также раскритиковал экс-президента США Барака Обаму за то, что тот заплатил за освобождение заложников 1,8 миллиарда долларов.