Трамп заявил о желании заключить с Ираном «хорошую сделку»?

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Индиана, заявил, что после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) он хочет заключить с Ираном «хорошую сделку». Об этом сообщает CNN.

Предыдущее соглашение, по его словам, не смогло предотвратить возможность попадания ядерного оружия в руки Ирана. По мнению Трампа, вскоре бы и другие страны Ближнего Востока, «у которых есть деньги», начали бы искать подобную возможность, что привело бы к катастрофе.

Трамп подчеркнул, что США вводят «самые суровые санкции против Ирана».

«Я надеюсь, что я смогу достичь с ними хорошую сделку, справедливую сделку. Лучшую для них. Но мы не можем им позволить обладать ядерным оружием», — сказал президент.

Американский лидер также настаивал на предоставлении возможности проверить военные базы Ирана.

«Конечно, мы уверены, что они не обманывают, но на всякий случай», — добавил Трамп.