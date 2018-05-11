Тренер чехов: в 1-м периоде матча с россиянами мы показали свой лучший хоккей

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Чехии по хоккею Йозеф Яндач считает, что его команда в первом периоде матча с россиянами показала свой лучший хоккей на чемпионате мира.

Сборная России в четверг проиграла в овертайме команде Чехии в матче группового этапа чемпионата мира в Дании со счетом 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1). Это поражение стало первым для команды Ильи Воробьева на турнире, до этого россияне выиграли три матча с общей разницей забитых и пропущенных голов 20:0.

"(Давид Крейчи и Давид Пастрняк) решили исход матча. Они вышли играть прямо с самолета, они хотели помочь команде. В первом периоде, с моей точки зрения, мы показали свой лучший хоккей на турнире. Во втором мы оказались под давлением, в третьем периоде мы больше играли в защите", – сказал Яндач, которого цитирует hokej.cz.

В первых трех матчах группового этапа чехи обыграли сборные Словакии (3:2, после овертайма) и Швейцарии (5:4, по буллитам) и уступили шведам - 2:3. "Мы и предыдущие матчи проводили хорошо, мы не играли плохо ни против шведов, ни против словаков, но во всех матчах были слабые отрезки, и против россиян в том числе. Мы допустили некоторые ошибки в обороне, нам еще нужно усердно работать, чтобы пропускать меньше. Передняя линия оказалась продуктивной на этот раз и дала нам шанс выиграть, но так не всегда бывает", – добавил Яндач.