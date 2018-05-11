Многие люди, которых я встречал в своей жизни, говорят, что я не такой, каким они себе меня рисовали. Показатель - мои глаза. Ге знаю, что в глазах можно увидеть, чтобы сказать, какой ты человек, но первое, что я слышу - это очень добрые глаза и чистая душа. Так приятно это слышать, особенно от взрослых повидавших мир и грязь людей. Я себя не считаю таким добряком, даже смущаюсь подобным заявлениям, но держу в себе, что возможно я не так плох. Не делайте выводы, лично не пообщавшись с человеком, а чаще не взглянув ему в глаза.
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Новости » Шоу-бизнес » У Алексея Чайчица очень добрые глаза и чистая душа
У Алексея Чайчица очень добрые глаза и чистая душа
Добавлено: 11 май 2018 в 12:21, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 11 май 2018 в 12:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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