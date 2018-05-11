У Алексея Чайчица очень добрые глаза и чистая душа

Многие люди, которых я встречал в своей жизни, говорят, что я не такой, каким они себе меня рисовали. Показатель - мои глаза. Ге знаю, что в глазах можно увидеть, чтобы сказать, какой ты человек, но первое, что я слышу - это очень добрые глаза и чистая душа. Так приятно это слышать, особенно от взрослых повидавших мир и грязь людей. Я себя не считаю таким добряком, даже смущаюсь подобным заявлениям, но держу в себе, что возможно я не так плох. Не делайте выводы, лично не пообщавшись с человеком, а чаще не взглянув ему в глаза.