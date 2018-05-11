У ростовчан будет шесть дней, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца

У жителей Ростова-на-Дону будет уникальная возможность поклониться мощам Николая Чудотворца и увидеть другие уникальные православные святыни.

На выставке будут представлены экспонаты из более чем трёхсот храмов России и зарубежья. Планируется, что ее посетят не менее тридцати тысяч православных. Мероприятие предусматривает насыщенную культурную и просветительскую программы, лекции, беседы, молебны.

Предусмотрен большой ассортимент церковных товаров.

«Дон Православный» — это крупнейшая религиозная выставка. Мероприятие пройдет в донской столице с 16 по 21 мая в «ДонЭкспоцентре», сообщает interfax.