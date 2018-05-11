Ученые нашли способ узнать, есть ли жизнь на других планетах

Ученые нашли способ отыскать инопланетную жизнь. Астробиологи на шаг приблизились к разгадке, если ли жизнь на других планетах.

Американские ученые нашли способ обнаружить жизнь на других планетах. Эксперты из Калифорнийского университета считают, что признаком существования форм жизни станут биологические продукты в атмосферах экзопланет. Экзопланеты – планеты вне Солнечной системы, но подобные Земле. Главный признак такой планеты – наличие атмосферы.

Признаки жизни на других планетах будут обнаружены при изучении атмосфер экзопланет новейшими телескопами. С помощью мощных телескопов астробилоги изучат состав газов атмосфер и определят смену времен года на других планетах. За основу возьмется аналогия Земли и Солнца - смена времен года, газового состава атмосферы, уменьшение продолжительности дня и наоборот.

Кроме этого, важен и состав газа. Так, при обнаружении так называемых биосигнальных газов – газов, указывающих на присутствие жизни, есть вероятность обнаружить инопланетную жизнь. Как сообщает научный журнал Phys, ученые с помощью телескопов будут выискивать в атмосферах экзопланет метан, водород и кислород, а так же озон. Вполне возможно, по таким признакам может быть найдена внеземная жизнь в виде простейших и бактерий – точно так же, как и на Земле миллиарды лет назад.