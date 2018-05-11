Ученые: Победа на Евровидении увеличивает удовлетворенность жизнью нации

Международный вокальный конкурс "Евровидение", который в эти дни проходит в шестьдесят третий раз, является важным событием не только с культурной и политической, но и с социальной точки зрения — уверены британские ученые, которые заявляют, что победа какой-либо страны на "Евровидении" делает ее жителей более счастливыми.Сотрудники Имперского колледжа Лондона провели масштабное исследование, по итогам которого выяснилось, что жители той или иной страны становятся счастливее на четыре процента, если участник от их страны попадает в десятку лучших на "Евровидении".По данным информационного портала actualnews.org, для того, чтобы сделать соответствующий вывод, ученые изучили данные о ста шестидесяти тысячах жителей тридцати трех европейских стран. Участники исследования отвечали на вопросы об уровне удовлетворенности жизнью, а ученым оставалось лишь проанализировать полученные данные и сделать выводы."Победа в "Евровидении", как и другие события сопоставимого масштаба, делает людей более удовлетворенными жизнью. Этот феномен все еще нуждается в более детальном изучении, однако сам факт его существования не вызывает у нас никаких сомнений", — рассказывают авторы научной работы.Финал "Евровидения-2018", напомним, состоится 12 мая в Лиссабоне (Португалия). Участница от России, Юлия Самойлова, в финал не прошла.