«Украина — недогосударство», — пропагандист Майдана

Известный сторонник и пропагандист Майдана Дмитрий Гордон в эфире телеканала «112 Украина» заявил о том, что страна находится «под большой угрозой распада».

По его мнению, Украина не является «цельным государством».

«Украина — недогосударство. Потому что мы не видим сильной вертикали. Мы не видим проявлений государственной власти там, где государство должно себя проявлять. Мы не видим заботы государства о гражданах — это то первое, с чего должно начинаться государство», — считает журналист.

Как заметил Гордон, страна находится на грани распада, и «все, кто на Украине имеет способность мыслить», это понимают.

«И то, что мы глазом не успеем моргнуть и от Украины не успеет остаться несколько кусков, и то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно», — подчеркнул журналист.

На Украине неоднократно заявляли о негативных последствиях, к которым может привести кризис власти в стране. Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев подчеркивал, что нынешний политический курс может подорвать территориальную целостность государства, которое «катится под откос». Член украинского парламента Нестор Шуфрич заявлял о том, что действия киевской власти «разорвут страну в клочья». По словам экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко, Украина может исчезнуть с карты мира «от массовой коррупции и разочарования».