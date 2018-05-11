Украинских провокаторов выгнали с митинга в честь дня Победы в Канаде (ВИДЕО)

В Музее войны в Оттаве (Канада) 9 мая проходил митинг в честь Дня Победы, на котором собралось около 200–250 человек.

В конце митинга к танку вышел мужчина с украинским флагом и начал кричать: «слава Украине!»

По словам участницы митинга Инны Оситашвили, организаторы «всячески старались избежать физического столкновения с этим типом», просили никого к нему не подходить.

«Потому что это была наглая провокация. Провокатор стал орать на английском: „полиция, полиция, помогите, они агрессивные!”», — сообщила Оситашвили.

С небольшим шумом и без участия полиции украинского патриота удалось-таки вывести из музея. То, что происходит на видео с провокатором, происходит уже после митинга около музея. Характерно, что судя по флагам, митинг в честь Дня победы активно поддержали граждане Казахстана.