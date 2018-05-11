35-летний Виталий Чмель с позывным «Лысый» — диверсант одного из спецподразделений морской пехоты Украины.

Он участвовал во многих операциях ВСУ на Донбассе и был задержан на линии соприкосновения Народной Милицией ДНР. После допроса украинскому военному показали, к чему привели обстрелы мирных кварталов Донецка из «градов» и крупнокалиберных пушек.

Увидев дела рук своих «побратимов», боец ВСУ разрыдался и встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса. Только оказавшись по другую сторону, он осознал, какие приказы отдают бойцам украинские командиры.