Уличенных в поддержке санкций против РФ предложили сажать на 4 года

14 мая на рассмотрение Совета Госдумы РФ будет внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за содействие в установлении антироссийских санкций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в нижней палате российского парламента.

Как уточнил собеседник агентства, авторами соответствующих поправок в Уголовный кодекс являются спикеры обеих палат Федерального Собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также лидеры всех четырех думских фракций.

В случае принятия законопроекта в УК появится статья «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией». Она предусматривает наказание в виде штрафа до 600 тысяч рублей, ограничения либо лишения свободы до четырех лет.

За совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами санкций, предлагается ввести наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо ограничение или лишения свободы до трех лет.

Вячеслав Володин рассказал, что законопроект получил положительные отзывы правительства и Верховного суда РФ.