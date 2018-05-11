Уровень преступности в РФ за последние пять лет снизился

Генпрокуратура РФ заявил, что за последние пять лет уровень преступности в стране снизился. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Число преступлений упало с 1609,3 на 100 тысяч населения в 2012 году до 1402,2 на 100 тысяч населения в 2017 году.

Наибольшее число нарушений в 2017 году было зафиксировано в Республике Тыва (3662,8), Забайкальском крае (2501,6) и Республике Бурятия (2399,1). Наименьшее — в Чеченской Республике (279,4), республиках Ингушетия (334,3) и Дагестан (480,2).

Пять лет назад среди лидеров по числу преступлений были также Иркутская область и Приморский край.

Генпрокуратура также сообщила, что число преступлений, совершенных подростками, уменьшилось на 29,5%, с 64270 (2014 год) до 45288 (2017 год).

Чаще всего нарушают закон молодые люди в Свердловской (2107), Челябинской (1823) и Иркутской (1570) областях, реже — в Республике Ингушетия (14), Чеченской Республике (18) и Чукотском автономном округе (19).