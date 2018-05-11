В Архангельской области более 1000 воинов-беломорцев участвовали в торжествах, посвящённых Дню победы

В городе воинской славы Архангельске торжественные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались у памятника Герою Советского Союза адмиралу Николаю Кузнецову.

Командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Аркадий Романов, губернатор Игорь Орлов и члены правительства Архангельской области, представители депутатского корпуса, правоохранительных органов и силовых структур возложили цветы к памятнику легендарному Главкому ВМФ СССР, а также к мемориалу в память о погибших в годы войны Соловецких юнгах, памятнику участникам Северных конвоев и стеле «Город воинской славы».

В полдень на площади Мира состоялось торжественное шествие войск Архангельского территориального гарнизона, митинг и церемония возложения цветов и венков к Вечному огню. Затем состоялась всероссийская акция «Бессмертный полк», которая прошла в Архангельской области уже в шестой раз. В ней приняли участие около 20 тысяч человек.

В Северодвинском гарнизоне День Победы начался с велопробега «От огня к огню», в котором приняли участие более 150 спортсменов. Они проделали путь от северодвинского до архангельского мемориалов «Вечный огонь».

Самым торжественным моментом стало прохождение «Бессмертного полка», в котором приняли участие более 10 тысяч северодвинцев. Следом промаршировали парадные расчеты военнослужащих северодвинского гарнизона, кадетов, юнармейцев, участников военно-патриотических и ветеранских объединений.

Всего в торжественных мероприятиях в Архангельской области приняли участие более 1000 военнослужащих Беломорской военно-морской базы Северного флота.