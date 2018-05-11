Уфологи популярного YouTube-канала «Section 51» опубликовали удивительную видеозапись, полученную, по их словам, в апреле текущего года возле австралийского города Брума на северо-западном побережье материка.

В ролике показан огромный дискообразный объект темного цвета, зависший над океаном. «Летающая тарелка» имеет пару не слишком ярких огней и парит в воздухе совершенно неподвижно, даже не разгоняя вокруг себя облака.

По мнению многих комментаторов видео, данные кадры выглядят слишком хорошо, чтобы быть реальными. На видео «летающая тарелка» якобы зависла прямо у всех на виду, почти что демонстративно. И при всем том лишь одному очевидцу удалось запечатлеть ее на камеру — все это не очень правдоподобно.

Embedded video for В Австралии сняли на видео огромное НЛО

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