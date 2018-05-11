В Днепропетровской области эвакуировали 700 школьников

В СОШ № 15 Павлограда Днепропетровской области в пятницу, 11 мая, распылили газ. ЧП произошло около 12:00. По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в помещении учебного заведения слышно запах газа.

Правоохранители эвакуировали всех 680 учеников. Директор и преподаватели действовали согласно инструкции.

Как сообщили пострадавшие, соответствующие вещество неизвестного происхождения вызвало першение и сильный кашель. Сейчас на месте проишествия проведено проветривание, дегазация и влажная уборка помещений. Также на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, специалисты Павлоградского отдела полиции, газовой службы и руководства города. Специалистами Павлоградского горрайонного отдела лабораторных исследований произведен отбор проб воздуха для проведения исследований на наличие фенола, формальдегида, аммиака.

Информация об утечке газа не подтвердилась.

Предварительно установлено, что в мужском туалете на первом этаже неизвестный открыл баллончик с перечным газом.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Полицейскими проводятся мероприятия по установлению лица или лиц, причастных к указанному событии.