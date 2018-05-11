В Думе решили исключить лекарства из законопроекта о контрсанкциях

Первый заместитель спикера Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников рассказал, что в ходе доработки законопроекта о контрсанкциях решено уйти от запрета ввозить из США в РФ лекарств, аналоги которых существуют в России, сообщает «Интерфакс».

11 мая в рамках Совета по законотворчеству в Госдуме под руководством председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина прошла дискуссия по соответствующему законопроекту.

По итогам обсуждения Мельников пояснил: «Направление доработки одно, основное. Речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться».

Володин также сообщил, что законопроект будет дополнен нормой, позволяющей поддерживать предприятия и отрасли, попавшие под западные санкции.

Ожидается, что первое чтение законопроекта о контрсанкциях против США пройдет в Госдуме 15 мая.