В Европе содрогнулись от собственного прогноза: Путин вернет СССР

В Европе с тревогой заявили о том, что глава российского государства Владимир Путин после избрания на новый срок правления намерен возродить «славянское ядро» СССР. Это крайне беспокоит зарубежных аналитиков.

Западные аналитики строят прогнозы о том, какие стратегические цели поставил на новый срок правления президент Владимир Путин. Так, по мнению голландских экспертов, одним из первых стратегических решений президента РФ является возрождение «славянского ядра» СССР.

Соответствующее мнение высказал директор голландского мозгового центра Cicero Foundation Марсель Ван Херпен в интервью Polskie Radio. Он считает, что в «славянское ядро» будут включены Украина и Белоруссия. Этим объясняется реализация «Северного потока», который должен стать помощником России в случае новых санкций, высказал мнение аналитик.

Голландский эксперт выступил с призывом к Европе «не поддаваться влиянию России». С его точки зрения, действия Москвы сейчас предупреждают, что нападение на Россию является очень опасным.

Марсель Ван Херпен не сомневается, что Владимир Путин вновь возглавил главный пост страны для того, чтобы стать «Владимиром Великим» - человеком, который соберет все славянские земли и вернет величие и славу, которые были у Советского Союза.